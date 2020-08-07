Эксперт посоветовал, как спланировать семейный бюджет

Все заработанное надо собирать в общую копилку, а дальше распределять по кошелькам. Фото: pixabay

Молодые или опытные пары часто сталкиваются с проблемой распределения финансов в семье.

Действенной системой распределения финансов в семье, которая поможет удовлетворить потребности каждого, поделился психолог Александр Шахов на странице в Instagram.

Он советует все заработанное собирать в общую копилку, а дальше распределять по кошелькам.

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Первое - это обязательные расходы. Сюда относятся как продукты питания, так и расходы на одежду или обувь, арендная плата за квартиру и коммунальные услуги, налоги, кредиты. Именно этот кошелек является приоритетным. Только после его наполнения следует распределять остаток на другие нужды.

Дальше - личные расходы жены. Это собственные средства женщины, за которые она не обязана отчитываться перед мужем. Ей необходимо иметь личные деньги, чтобы чувствовать себя свободно и не вымаливать каждую копейку. Психолог уверяет, что любящий мужчина будет пытаться увеличить этот кошелек.

Следующее - личные расходы мужа. Справедливо, если сумма расходов мужа соответствует тем средствам, которые из семейного бюджета выделяют жене.

Также деньги на детей (карманные деньги, секции), на красоту.

По словам Шахова, женщина должна иметь отдельные финансы для бьюти-процедур, ведь она остается привлекательной для мужа, чтобы он каждый день наслаждался ее красотой. Несмотря на заоблачные цены в сфере красоты, психолог советует показать любимому прайс из салона, ведь большинство партнеров даже не догадывается, насколько дорогими являются банальные женские потребности.

Также следует немного сэкономить, или инвестировать и потратить на обучение и развитие.

В жизни каждого мальчика есть период влюбленности в свою мать. Это пробуждение влечения к объекту противоположного пола, время сильной уязвимости. В этот период рядом с ребенком должен находиться отец. Отец, который сможет с любовью дать понять ребенку, что мать принадлежит ему, а сыну — множество других женщин. Но, к сожалению, не все отцы это понимают. Мужчине нужно задать себе вопросы: "Каким был мой отец и каким отцом буду я?"