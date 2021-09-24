Близкий человек в негативе - советы, чтобы ему помочь

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
Просмотров: 378
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 405
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1692
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 738
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 999
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3627
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3087
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 216
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
5
5
16
5
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
День семьи: какие фильмы посмотреть вместе
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
"Чудо-женщина" Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
&quot;Супермамой&quot; стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
"Супермамой" стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности
Видео
Все видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3105
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 783
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 396
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 23:46

Близкий человек в негативе - советы, чтобы ему помочь

  Комментировать
Близкий человек в негативе - советы, чтобы ему помочь
Заставлять человека все забыть тоже не следует, как и тянуть туда, куда он не хочет. Фото: pixabay

Очень важно поддержать дорогих людей, когда у них непростые моменты в жизни.

Лучший вариант - быть внимательными к ним, интересоваться делами, жизнью. планами, рассказали в Telegram-канале Психологическая поддержка.

Также, чтобы помочь справиться с негативом не надо обесценивать страдания человека. Фразы "Забудь", "Перестань", "Твои проблемы незначительны" совсем не помогают, но и ухудшают состояние.

Заставлять человека все забыть тоже не следует, как и тянуть туда, куда он не хочет. Лучше ненавязчиво предложить вновь заняться прежней активностью, которая приносила удовольствие.

Если человек закрывается в себе, то нельзя агрессивно бросать ему мотивационные фразы, например, "соберись", "Чего ты грустишь, если у тебя все есть". Это заставляет лишь избегать окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем заняться в свободное время - интересные идеи

Стоит еще проявлять терпение. Если же состояние близкого человека долго не улучшается, то надо обращаться к психологу.

Осень уже давно называют временем депрессии и тоски. Через навязчивый холод после теплого лета бывает трудно привыкнуть к новому ритму жизни. Чтобы переход в новый сезон был менее стрессовым, стоит больше времени уделять себе. Есть подборка ритуалов ухода за собой, которые принесут женщине покой и наслаждение. Они помогут успокоиться и справиться со стрессом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Близкий человек в негативе - советы, чтобы ему помочь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Греческий паром затонул у маяка

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 26587
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 8235
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 4617
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 3627
&quot;Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?&quot; - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
29
 2 Просмотров: 3087
Семья
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
 Просмотров: 2529
Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой 1 Просмотров: 270
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном Просмотров: 252
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку Просмотров: 783
Собака в доме: как домашний любимец влияет на хозяина
Собака в доме: как домашний любимец влияет на хозяина Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Голосов: 34
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть