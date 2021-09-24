Близкий человек в негативе - советы, чтобы ему помочь

Заставлять человека все забыть тоже не следует, как и тянуть туда, куда он не хочет. Фото: pixabay

Очень важно поддержать дорогих людей, когда у них непростые моменты в жизни.

Лучший вариант - быть внимательными к ним, интересоваться делами, жизнью. планами, рассказали в Telegram-канале Психологическая поддержка.

Также, чтобы помочь справиться с негативом не надо обесценивать страдания человека. Фразы "Забудь", "Перестань", "Твои проблемы незначительны" совсем не помогают, но и ухудшают состояние.

Заставлять человека все забыть тоже не следует, как и тянуть туда, куда он не хочет. Лучше ненавязчиво предложить вновь заняться прежней активностью, которая приносила удовольствие.

Если человек закрывается в себе, то нельзя агрессивно бросать ему мотивационные фразы, например, "соберись", "Чего ты грустишь, если у тебя все есть". Это заставляет лишь избегать окружающих.

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Стоит еще проявлять терпение. Если же состояние близкого человека долго не улучшается, то надо обращаться к психологу.

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