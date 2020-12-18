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пятница, 18 декабря 2020 10:40

Zoom снял одно из ограничений специально к новогодним праздникам

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Zoom снял одно из ограничений специально к новогодним праздникам
С 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января 2021 безлимитные групповые видеоконференции будут доступны. Фото: pixabay

40-минутное ограничение для бесплатной видеоконференции на время новогодних праздников сняла компания Zoom.

Ограничение не будет действовать во время Хануки, Сочельника, Рождества, Нового года и Кванзы, пишет The Verge.

С 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января 2021 года безлимитные групповые видеоконференции будут доступны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия помогла сервису Zoom получать рекордные заработки

До этого Zoom проводила аналогичную акцию в День благодарения. Решение компании связано с пандемией и карантинными ограничениями, которые запрещают массовые собрания людей и большие семейные встречи.

Несколько инструментов безопасности добавила платформа видеоконференций Zoom. Они помогут бороться с онлайн-троллями, сообщает портал Engadget.Пользователи, которые проводят видеоконференции, могут поставить на паузу разговор и заблокировать неизвестного тролля, который ворвался во время онлайн-встречи. Затем ведущий видеоконференции может выбрать какой аспект встречи он хочет восстановить: чат, видео или аудиорежим.

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