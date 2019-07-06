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суббота, 06 июля 2019 15:53

Зеленский подписал закон о профессиональном образовании: главные изменения

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Зеленский подписал закон о профессиональном образовании: главные изменения
Президент Украины подписал закон "О профессиональном передвысшим образовании" Фото:Цензор.НЕТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном передвысшим образованием".

"Это означает: уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров - это будет уровень профессионального передвысшего образования; образование взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни; учреждения получат новую систему государственного финансирования; студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования", - объяснили в Министерстве образования и науки Украины.

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Образовательную деятельность по подготовке по образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра стартует в 2020 году. Высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации получат статус учреждений профессионального передвысшего образования.

Указанный закон "О профессиональном передвысшими образовании" народные депутаты поддержали 6 июня. Документ вступил в силу через один месяц.

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06
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