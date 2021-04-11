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понедельник, 12 апреля 2021 08:05

Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат

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12 апреля 1981 года с американского космодрома на мысе Канаверал осуществили запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата "Колумбия". Командиром экипажа стал ветеран американской космонавтики Джон Янг, пилотом — Роберт Криппен.

Впервые 6 астронавтов составили экипаж во время полета "Колумбии". Среди них также находился Ульф Мербольд, первый иностранец на американском космическом корабле.

Автор: wikipedia.org
  Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат
Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат

Воздушно-космический аппарат 28 раз летал в космос, провел в нем 300,74 суток, совершил 4808 оборотов вокруг Земли и пролетел 201 454 702 км.

Последний полет "Колумбии" запланировали с 16 января по 1 февраля 2003 года. В экипаж попали: командир корабля Год Хасбенд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и первый израильский астронавт Илан Рамон.

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1 февраля после 16-суточного полета шаттл возвращался на Землю. NASA потеряла связь с кораблем примерно в 14:00. Очевидцы зафиксировали горящие обломки шаттла, летящие на высоте 63 км при скорости 5,6 км/с. Все 7 членов экипажа погибли.

Автор: wikipedia.org
  Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат
Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат

В течение нескольких месяцев после трагедии ученые NASA исследовали возможные причины катастрофы. Они пришли к выводу, что произошло разрушение внешнего теплозащитного слоя на левом крыле челнока, вызванное падением на него куска теплоизоляции кислородного бака при старте корабля. Горячие газы проникли внутрь, что привело к перегреву пневматики колеса, его взрыва с последующим разрушением конструкции крыла и гибели шаттла.

16 марта 1926 в городе Оберн, который расположен в штате Массачусетс, Роберт Годдард провел успешный запуск первой в мире ракеты на жидком топливе. Она весила 5 кг и поднялась на высоту 13 м за 2,5 с.

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Дата
12
апреля

Запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат

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