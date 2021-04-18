19 апреля 1971 года СССР запустил первую в мире космическую станцию ​​"Салют-1". Ее вывела на орбиту ракета-носитель "Протон-К".

Создание долговременной орбитальной станции инициировала группа ведущих специалистов Центрального конструкторского бюро машиностроения в конце 1969 года. Предложение разработки возникло по двум причинам.

Автор: sovrus.com Запустили первую в мире космическую станцию

Во-первых, в ЦКБМ, которое уже несколько лет разрабатывало орбитальную станцию ​​"Алмаз" военного назначения, возникли трудности при создании служебных систем и целевой аппаратуры комплекса. Создание станции "Алмаз" задерживалось.

Во-вторых, американцы уже не только высадились на Луну, но и перешли от "бумажного" этапа к реальным работам по орбитальной станции Skylab.

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Для доставки экипажей на станцию ​​решили создать транспортный корабль 7К-Т. Ведущим конструктором комплекса в январе 1970 года назначили Юрия Семенова.

Станцию ​​создали для орбитальных полетов, научно-технических экспериментов, медицинских и астрофизических исследований. Полетный ресурс станции в пилотируемом режиме составлял три месяца и ограничивался ресурсом системы жизнеобеспечения.

Первая орбитальная станция "Салют-1" открыла новый этап в исследовании космического пространства. В последующие годы создание и эксплуатация орбитальных станций стали главным направлением работ для советской космонавтики.

8 апреля 1947 года на Солнце зафиксировали самое большое пятно. Оно достигло 18 млрд кв. км. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферы сильных магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества. В результате происходит снижение потока переноса тепловой энергии в этих областях.