Запуск ракеты Falcon 9 отложили на сутки

Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Помешали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты готовят запуск ракеты многоразового использования на 24 января. Старт запланирован на 17:00 по киевскому времени. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

Ожидается, что в рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника. Это самое большое число спутников, которое компания запускала за один раз.

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Украина начинает сотрудничество с австралийской компанией CosmoVision по запусков украинских ракет из будущего космодрома в Австралии.