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суббота, 30 января 2021 09:22

За китами следить из космоса

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За китами следить из космоса
За китами следить из космоса фото: letknow.news

Канадцы с помощью спутниковых данных отслеживать в Атлантическом океане китов. Речь идет о обычных южных китов, которым угрожает опасность. Об этом заявили в Космической агентства Канады.

В рамках проекта smartWhales правительство Канады выделит более 4 млн. Долл. США на разработку программы которая сможет обнаруживать и отслеживать китов, а также предусматривать их передвижения. Таким образом канадцы хотят уменьшить риски попадания гигантских млекопитающих в рыболовных сетей, а также их столкновения с лодками. О том, как воплотить все это в реальность работать 80-ят специалистов.

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Канада несколько лет пытается уменьшить смертность китов в своих территориальных водах. В частности, правительство требует от судов, проходящих через ареал обитания млекопитающих, существенно снижать скорость. Людям также запрещено намеренно приближаться к китам.

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