Xiaomi создает собственный процессор фото: mi.com

Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск собственного процессора. Речь идет не о полноценном процессоре для смартфонов и другой техники, а о микросхеме для обработки изображений (ISP).

Анонсированный чип предназначен для обработки данных с камеры устройства, сообщает Portaltele.

Компонент будет отвечать за качество фото и видео с помощью оценки информации о цвете, контрасте, освещении и других данных. Скорее всего, он дебютирует в одном из новых смартфонов Xiaomi.

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22 марта 1993 года компания полупроводниковых устройств Intel представила первый оригинальный процессор Pentium. Модель работала с тактовой частотой ядра 60 и 66 МГц.