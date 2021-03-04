WizCase заявила об утечке телефонных звонков из Ringostat. Оператор это отрицает

Утечка данных якобы была доступна любому, у кого имелась соответствующая ссылка. Фото: Depositphotos

Британская компания WizCase, которая специализирующаяся на кибербезопастности, заявила, что произошла утечка номеров телефонов, аудиозаписей голосовых звонков и журналов звонков пользователей в основном Украины и России.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на блог компании WizCase.

Автор Чейз Вильямс утверждает, что было выявлено более 2 млрд записей общим объемом более 800 Гб. И брешь якобы была в базе данных сервиса отслеживания телефонных звонков Ringostat.

В блоге отмечается, что слив данных связан с компанией, что специализируется на отслеживании звонков, аналитике и разработке маркетинговых инструментов для смартфонов. Основными ее рынками предоставления услуг являются Россия и Украина. Так что пользователи в этих странах могут быть в зоне риска.

В WizCase утверждают, что в сеть слили якобы около 8 млн голосовых записей, примерно 13 млн телефонных номеров, сотни миллионов журналов вызовов. Также хакеры якобы получили метаданные, которые включают информацию об исходящих и входящих звонках, времени, IP-адресе получателя звонка, GSM-компании и продолжительности вызова.

Чейз Вильямс пишет, что утечка данных якобы была доступна любому, у кого имелась соответствующая ссылка. Для доступа к информации не было необходимости в пароле, информация не была зашифрована. А на данный момент проблема уже устранена.

В то же время, в Ringostat сообщили, что информация, размещенная в блоге WizCase, не соответствует действительности. Они подвергли критике содержание блога, скептически оценив уровень экспертизы. При этом в Ringostat заверили, что проводят внутренний аудит безопасности.