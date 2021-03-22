WhatsApp тестирует новую функцию для iPhone

Популярный бесплатный мессенджер для мгновенного обмена сообщениями WhatsApp начал тестировать функцию для iPhone. Речь идет об ускорении голосовых сообщений.
Несколько дней назад тематический ресурс WABetaInfo опубликовал скриншоты функции по бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android, а теперь аналогичная возможность появилась в тестовой версии WhatsApp для iOS под номером 2.21.60.11, информирует Ixbt.com.
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Версия для iPhone работает таким образом, как и для Android. Предлагают ускорения голосовых сообщений в 1,5 и 2 раза.
Сейчас функция находится на стадии разработки. Разработчикам понадобиться несколько месяцев перед тем как она появится в стабильных версиях WhatsApp.
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