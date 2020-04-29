WhatsApp порадовал пользователей новой функцией звонков

Продолжительность звонков в WhatsApp составила более 15 млрд мин. Фото: itechua.com

В WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео- и аудиозвонках могут принимать участие до 8 человек.

"Групповые звонки особенно популярны сейчас и пользователи попросили нас увеличить количество лиц, которые могут одновременно участвовать в них. С сегодняшнего дня мы удваиваем количество участников групповых аудио- и видео WhatsApp - с 4 до 8", - сообщают в блоге компании.

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Чтобы воспользоваться новой функцией, всем участникам беседы необходимо обновить программу до последней версии, доступной для iPhone и Android.

Всего в течение последнего месяца продолжительность звонков в WhatsApp составила более 15 млрд мин. в день, что значительно превышает цифры ежедневной статистики до начала пандемии.

Мессенджер WhatsApp ограничил направление "вирусных сообщений", чтобы защитить пользователей. В течение нескольких последних недель с помощью WhatsApp удалось привлечь общественность к поддержке медиков на передовой борьбы с Covid-19. Однако в компании наблюдают существенное увеличение количества сообщений с ложной информацией.