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вторник, 12 января 2021 12:26

WhatsApp обновил политику конфиденциальности: что изменилось

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WhatsApp обновил политику конфиденциальности: что изменилось
Политику конфиденциальности обновили, чтобы она стала более прозрачной. Фото: pixabay

Частные переписки и звонки пользователей WhatsApp и Facebook сами соцсети не имеют возможности просматривать.

WhatsApp изменил политику конфиденциальности, написал глава мессенджера Уилл Кэткарт в Twitter.

Он утверждает, что в последнее время следил за дискуссиями по безопасности данных в WhatsApp.

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"Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы преданы этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире", - заверил глава WhatsApp.

Политику конфиденциальности обновили, чтобы она стала более прозрачной. Таким образом компания стремится лучше объяснить пользователям взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. Каждый день около 175 млн. человек пользуются бизнес-аккаунтами WhatsApp.

С сегодняшнего дня в мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь можно отправлять сообщения, которие исчезают через 7 дней, сообщает пресс-служба Facebook.

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