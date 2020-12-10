Взорвался и ранил полицейского - как работал первый в мире уличный светофор

10 декабря 1868 года в Лондоне, возле здания Британского парламента, установили первый светофор. Его изобрел Джон Пик Найт — специалист по семафорам — средствам сигнализации на железной дороге.

Автор: Фото: diletant.media Установили первый в мире уличный светофор

Светофором Найта руководили вручную. Он имел 2 семафорных крыла. Поднятые горизонтально, они означали сигнал "стоп", а опущенные под углом 45° — движение с осторожностью.

В темное время суток использовали газовый фонарь, который вращался. С помощью него подавали сигналы красного и зеленого цветов. Первый светофор облегчал переход пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались для транспортных средств.

Автор: Фото: diletant.media Установили первый в мире уличный светофор

2 января 1869 года газовый фонарь светофора взорвался и ранил полицейского, который им управлял.

Эрнест Сирин 1910-го разработал и запатентовал первую автоматическую систему светофоров. Переключение надписей stop и proceed происходило без участия человека. Однако надписи не подсвечивались.

Автор: Фото: diletant.media Башня со светофором, установленная на 5-ой авеню в Нью-Йорке, 1920 год

1912 года американец Лестер Вайр разработал первый электрический светофор. Его изобретение было с 2 круглыми электрическими сигналами: красного и зеленого цвета.

Автор: Фото: diletant.media Первый светофор в Москве, 1931 год

Американская светофорная компания 5 августа 1914-го в Кливленде установила на перекрестке 105-й улицы и авеню Эвклида 4 электрических светофора конструкции Джеймса Годжа. Они имели красный и зеленый сигналы, при переключении выдавали также звуковой сигнал. Системой руководил полицейский.

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1920 года в Детройте и Нью-Йорке, США, установили трехцветные светофоры с использованием желтого сигнала. Авторами изобретения были полицейский Уильям Поттс и Джон Ф. Харрис.

В Европе аналогичные светофоры установили в Париже в 1922-го в Англии — в 1927 года, в Румынии — в 1933-го, а в Польше и Венгрии — в 1926 году. В СССР первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде.

Автор: Фото: diletant.media Гаррет Морган и чертежи его изобретения

В истории развития светофоров часто упоминают имя изобретателя Гаррета Моргана. 1922-го он запатентовал светофор оригинальной конструкции. Существует миф о большом влиянии Моргана на развитие светофоров. Считают, что его патент стал основой монополии компании General Electric на производство светофоров в США.