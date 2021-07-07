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среда, 07 июля 2021 16:03

Выяснили, чем можно компенсировать вред от недосыпания

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Выяснили, чем можно компенсировать вред от недосыпания
Недосыпание и низкая физическая активность увеличивают риск преждевременной смерти. Фото: pixabay.com

Занятия спортом помогают компенсировать вред от некачественного сна. Рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения 150 мин. умеренной или 75 мин. активной физической нагрузки в неделю нивелируют большую часть вредного влияния недосыпания и ослабляют его связь с риском преждевременной смерти.

К такому выводу пришли австралийские ученые, проанализировав информацию за последние 15 лет в базе данных UK Biobank о 380 тыс. людей, пишет Science Daily. Качество сна добровольцев оценивали по пятибалльной шкале. Самые высокие показатели наблюдались у физически активных молодых финансово обеспеченных женщин без лишнего веса. Они не имели проблем с психикой, употребляли много клетчатки, не работали посменно и никогда не курили.

"Недосыпание и низкая физическая активность увеличивают риск преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения рака. В то же время вред от некачественного сна можно компенсировать занятиями спортом", - обнаружили исследователи.

Ученые собирали информацию о режиме сна и физической активности только на основе потенциально влиятельных факторов в определенный промежуток времени, а потому в дальнейшем хотят осуществить дополнительные исследования.

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Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпания приводит к плохим последствиям для здоровья: депрессии, болезням сердца и ожирению. Исследователи обнаружили, почему важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

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Дата
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июля

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