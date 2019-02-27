Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию

Автор: ТСН Операция длилась более 12 часов

В Львове хирурги провели уникальную операцию с формирования кости, которая была поражена раковой опухолью.

Операция длилась более 12 часов и разрешил 9-летнему Назару спасти ногу от ампутации, говорится в сюжете ТСН.

Злокачественная опухоль съела часть бедренной кости ребенка. На операционном столе ее удалили, кости проварили в специальном растворе, чтобы уничтожить раковые клетки. Потом со здоровой ноги взяли частичку тонкой малоберцовой кости с сосудами и поместили в фрагмент проваренной бедренной кости, которая пуста внутри. Всю эту конструкцию поставили на место, где она срастается, а функция ноги полностью восстанавливается.

Операцию провел хирург-ортопед Александр Щуровский. Про данную технологию метод он узнал от своих испанских коллег и решил повторить ее в Украине. Раньше в таких случаях, конечности приходилось ампутировать.

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Автор: ТСН Благодаря операции Назару удалось избежать ампутации ноги

"Это чрезвычайно сложная операция, она может длиться и 8 и 12 часов. За операционным столом работают три хирурга, и каждый отвечает за свой этап работы", – рассказали врачи.

Назар был первым пациентом, кому провели сверхсложную операцию. Сейчас с ребенком все хорошо. Рентгеновские снимки показали, что кости полностью срослись, поэтому они в дальнейшем будут расти вместе с мальчиком. В отличие от протеза, который бы пришлось менять трижды за жизнь.

Во Львове уже провели четыре подобных операции. Они подходят детям и подросткам, поскольку их организм интенсивно растет и трансплантированы собственные кости очень быстро срастаются.

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