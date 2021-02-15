Выбор наушников: на что обратить внимание

На что обратить внимание при выборе наушников?

Со времени появления первых наушников (конец XIX века) изобретено множество их модификаций: в стремлении привлечь клиентов производители снабжают девайсы новшествами от дизайна до технических диковин в виде голосового управления и синхронного перевода.

Важные характеристики наушников

Разобраться в нюансах устройств, чтобы купить наушники с нужными функциями – задача не из легких. Довольно часто не все предложения производителя оказываются востребованными, но есть несколько важных параметров, которые должны быть учтены при покупке.

Обязательного внимания требуют:

● классификация по назначению: спортивные, игровые, профессиональные (студийные), детские – производители стараются снабдить наушники набором функций и характеристик в соответствии со сферой применения;

● форм-фактор: полноразмерные, накладные, вставные, внутриканальные – на выбор влияют место использования (дома, на улице, в транспорте), а также личные предпочтения;

акустический тип чашки:

● открытые – имеют отверстия на задней поверхности, пропускают звук как внутрь наушников извне, так и в обратном направлении;

● закрытые – имеют монолитную заднюю поверхность чаши и характеризуются высокой шумоизоляцией;

тип соединения:

● проводные – как правило, используются в профессиональной сфере, потому что проводное соединение дает наилучшее качество звука, и все реже – в повседневной жизни, так как наличие проводов делает их эксплуатацию неудобной;

● беспроводные – пользуются большой популярностью, предоставляя мобильность и свободу движений.

Дополнительные функции

Кроме основных характеристик есть опции, которые улучшают эксплуатационные свойства наушников. К ним относятся:

● наличие микрофона – дает возможность использовать наушники в качестве телефонной гарнитуры (отвечать на звонки);

● пульт дистанционного управления – обеспечивает регулировку громкости, переключение между треками, постановку на паузу, не вынимая телефон из кармана или сумки;

● активное шумоподавление – нивелирует посторонние звуки извне, обеспечивая чистоту звучания в наушниках; эта опция может по желанию включаться или отключаться: иногда есть необходимость отслеживать уличный шум для безопасности движения;

● пыле- и влагозащита – важный параметр для спортивных моделей, условия эксплуатации которых сопряжены с повышенной влажностью и загрязненностью.

Подобрать и купить наушники при всем многообразии моделей – задача непростая, но выполнимая: фильтры интернет-магазина АЛЛО и консультации менеджеров всегда к услугам пользователей. Главное, чтобы вы четко понимали, что вы ждете от своего девайса.