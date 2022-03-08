Вражеские хакеры атакуют украинские ресурсы: запустили опасный файл

Хакеры запустили опасный файл. Фото: Корреспондент

Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA выявлен файл справка.zip, который содержит файл контекстной справки dovidka.chm, сообщает Госспецсвязи.

Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

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В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам - в Госспецсвязи просят изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших мероприятий.

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (Computer Emergency Response Team of Ukraine, CERT-UA) — специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Основано в 2007 году.