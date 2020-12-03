Впервые отправили SMS-сообщение

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Просмотров: 135
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 144
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4995
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
6
33
8
4
4
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Видео
Все видео
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 441
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 216
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4995
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 639
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 13:54

Впервые отправили SMS-сообщение

  Комментировать
Впервые отправили SMS-сообщение
В Великобритании инженер Нил Папворт отправил первое в мире SMS-сообщение Фото: 2000.ua

3 декабря 1992 года в Великобритании инженер-испытатель Нил Папворт из компании Sema прислал с компьютера первое место в мире SMS-сообщение. Его получил на телефон директор компании Vodafone Ричард Джарвис.

Нил Папворт из компании Sema (ныне — Mavenir Systems) отправил с компьютера сообщение "Happy Christmas" ("Счастливого Рождества") директору компании Vodafone Ричарду Джарвису. Он получил его на телефон Orbitel 901 в своем лондонском офисе.

Orbitel 901 — первый телефон, сертифицированный под GSM-стандарт. Через 9 дней финская компания Nokia анонсировала выход телефона Nokia 1011, первого массового телефона способного отправлять и получать SMS.

Первую коммерческую сеть сервиса коротких сообщений в 1993 году развернула шведская компания Telia (ныне — TeliaSonera). Однако сервис существовал в форме информирования абонентов служебными уведомлениями.

Впоследствии довольно неудобную систему набора сообщения путем неоднократного нажатия кнопок для выбора соответствующего знака дополнили технологии Т9. Ее запатентовали в США. Интеллектуальная технология использовала словарь и позволяла подбирать употребляемые слова с помощью нажатия одной клавиши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter будет удалять сообщения с оскорблениями в отношении расы и нации

В 1997 году компания Nokia выпустила первый смартфон — 9000i Communicator. Телефон получил цветной экран, традиционную для компьютеров QWERTY-клавиатуру, интернет-браузер. Смартфон мог обрабатывать изображения, отправлять и получать электронную почту.

Возможности смартфонов изменились в 2007 году с выходом iPhone компании Apple. Компания совместила в разработке возможности телефона, плеера и интернет-планшета. iPhone получил сенсорный экран и виртуальную клавиатуру с автоматической проверкой правописания и коррекцию.

В 1995 году пользователь отправлял в среднем 50 SMS-сообщений в год. По состоянию на начало 2017 года в мире отправляют 23 млрд SMS-сообщений в день, это почти 16 млн в минуту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые отправили SMS-сообщение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Впервые отправили SMS-сообщение

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 55371
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18612
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15966
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 11061
Изнасиловали и сбросили с 5-го этажа: 27-летняя женщина заявила об издевательствах полицейских
Изнасиловали и сбросили с 5-го этажа: 27-летняя женщина заявила об издевательствах полицейских Просмотров: 7227
Наука
Пес блогер Гермес написал книгу, чтобы помочь изменить приюты в Украине
Пес блогер Гермес написал книгу, чтобы помочь изменить приюты в Украине
5
 Просмотров: 9
Китай посадил на Луну аппарат для сбора грунта
Китай посадил на Луну аппарат для сбора грунта Просмотров: 180
Киево-Могилянская академия приглашает белорусских студентов на обучение
Киево-Могилянская академия приглашает белорусских студентов на обучение Просмотров: 9
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении Просмотров: 2682
В Иерусалиме ребенок нашел золотое украшение возрастом 3000 лет
В Иерусалиме ребенок нашел золотое украшение возрастом 3000 лет Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 295
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть