Впервые отправили SMS-сообщение

В Великобритании инженер Нил Папворт отправил первое в мире SMS-сообщение Фото: 2000.ua

3 декабря 1992 года в Великобритании инженер-испытатель Нил Папворт из компании Sema прислал с компьютера первое место в мире SMS-сообщение. Его получил на телефон директор компании Vodafone Ричард Джарвис.

Нил Папворт из компании Sema (ныне — Mavenir Systems) отправил с компьютера сообщение "Happy Christmas" ("Счастливого Рождества") директору компании Vodafone Ричарду Джарвису. Он получил его на телефон Orbitel 901 в своем лондонском офисе.

Orbitel 901 — первый телефон, сертифицированный под GSM-стандарт. Через 9 дней финская компания Nokia анонсировала выход телефона Nokia 1011, первого массового телефона способного отправлять и получать SMS.

Первую коммерческую сеть сервиса коротких сообщений в 1993 году развернула шведская компания Telia (ныне — TeliaSonera). Однако сервис существовал в форме информирования абонентов служебными уведомлениями.

Впоследствии довольно неудобную систему набора сообщения путем неоднократного нажатия кнопок для выбора соответствующего знака дополнили технологии Т9. Ее запатентовали в США. Интеллектуальная технология использовала словарь и позволяла подбирать употребляемые слова с помощью нажатия одной клавиши.

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В 1997 году компания Nokia выпустила первый смартфон — 9000i Communicator. Телефон получил цветной экран, традиционную для компьютеров QWERTY-клавиатуру, интернет-браузер. Смартфон мог обрабатывать изображения, отправлять и получать электронную почту.

Возможности смартфонов изменились в 2007 году с выходом iPhone компании Apple. Компания совместила в разработке возможности телефона, плеера и интернет-планшета. iPhone получил сенсорный экран и виртуальную клавиатуру с автоматической проверкой правописания и коррекцию.

В 1995 году пользователь отправлял в среднем 50 SMS-сообщений в год. По состоянию на начало 2017 года в мире отправляют 23 млрд SMS-сообщений в день, это почти 16 млн в минуту.