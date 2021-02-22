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понедельник, 22 февраля 2021 11:33

Впервые клонировали овцу

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Впервые клонировали овцу
Впервые клонировали овцу фото: wikipedia.org

22 февраля 1997 года эдинбургские ученые из Шотландии впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года. Новорожденная получила имя Долли.

Сначала овца получила идентификационный код 6LL3. Имя Долли она получила позже, в честь американской кантри-певицы Долли Партон по предложению одного из пастухов, который помогал при окоте овцы. Своим появлением она обязана технологии пересадки ядер соматических клеток.

До рождения Долли уже пробовали клонировать организмы, в частности клонировали овцу Меган и Мораг. Исследование проводила та же группа ученых.

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В процессе создания Долли в 277 яйцеклеток поместили ядра с неполовых клеток, после чего образовали 29 эмбрионов, из которых выжила только Долли.

Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, которое спровоцировал ретровирус. Такие заболевания выявляют только у старых овец.

21 февраля 1953 года американец Джеймс Уотсон и британец Фрэнсис Крик предложили двойную спираль для структурной модели ДНК. За 9 лет ученые стали лауреатами Нобелевской премии за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот. С тех пор ученые всего мира глубоко исследовали ДНК.

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Дата
22
февраля

Впервые клонировали овцу

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