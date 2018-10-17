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среда, 17 октября 2018 08:31

Во льдах Антарктиды нашли мини монстра

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Недавно ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг, на побережье Восточной Антарктиды сотни мумий пингвинов.

Теперь же биологи нашли во льдах на территории Арктики "маленького монстра" - странную и страшную животное, - пишет ZooKeys.

Во льдах нашли совершенно новый вид крошечных монстров благодаря тому, что некоторые его представители вмерзли в лед. Исследователи назвали разновидность Monstrillopsis planifrons, то есть "маленький монстр с плоской головой".

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M. planifrons - это странные маленькие ракообразные длиной всего в несколько миллиметров, напоминающие одноглазую восьмилапые креветку с пушистыми "усиками". Кроме этого, в "маленького монстра" можно заметить дополнительную пару конечностей, напоминает уменьшенную копию конечностей выдры, а также необычного вида гениталии.

Автор: znaj.ua
  Во льдах нашли совершенно новый вид крошечных монстров
Во льдах нашли совершенно новый вид крошечных монстров

Ведущий автор исследования Аурели Делафорг отмечает, что по мере продвижения исследовательской деятельности и анализа биомов различных региональных зон Арктики количество новых видов животных и растений будет только увеличиваться.

Еще в XIX веке Джеймс Дуайт Данная впервые описал удивительный вид планктона, не похож на своих родственников. Он назвал его Monstrilla, "маленький монстр", и имя это вполне соответствует внешнему виду морских существ. Ученые прошлых веков славились своей любовью к ярким и экзотических названий, и по сей день оказывает ботанике и зоологии большой колорит.

В Антарктиде нашли кладбища пингвинов Адели, погибших века назад. Значительное количество мумий, лежащие под ледяным и снежным покровом в одних и тех же местах, говорит о внезапной массовой смерти этих птиц.

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17
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