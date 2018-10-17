Во льдах Антарктиды нашли мини монстра

Недавно ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг, на побережье Восточной Антарктиды сотни мумий пингвинов.

Теперь же биологи нашли во льдах на территории Арктики "маленького монстра" - странную и страшную животное, - пишет ZooKeys.

Во льдах нашли совершенно новый вид крошечных монстров благодаря тому, что некоторые его представители вмерзли в лед. Исследователи назвали разновидность Monstrillopsis planifrons, то есть "маленький монстр с плоской головой".

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M. planifrons - это странные маленькие ракообразные длиной всего в несколько миллиметров, напоминающие одноглазую восьмилапые креветку с пушистыми "усиками". Кроме этого, в "маленького монстра" можно заметить дополнительную пару конечностей, напоминает уменьшенную копию конечностей выдры, а также необычного вида гениталии.

Автор: znaj.ua Во льдах нашли совершенно новый вид крошечных монстров

Ведущий автор исследования Аурели Делафорг отмечает, что по мере продвижения исследовательской деятельности и анализа биомов различных региональных зон Арктики количество новых видов животных и растений будет только увеличиваться.

Еще в XIX веке Джеймс Дуайт Данная впервые описал удивительный вид планктона, не похож на своих родственников. Он назвал его Monstrilla, "маленький монстр", и имя это вполне соответствует внешнему виду морских существ. Ученые прошлых веков славились своей любовью к ярким и экзотических названий, и по сей день оказывает ботанике и зоологии большой колорит.

В Антарктиде нашли кладбища пингвинов Адели, погибших века назад. Значительное количество мумий, лежащие под ледяным и снежным покровом в одних и тех же местах, говорит о внезапной массовой смерти этих птиц.