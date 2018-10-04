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пятница, 05 октября 2018 18:11

ВНО-2018: что нового подготовили выпускникам

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ВНО-2018: что нового подготовили выпускникам
Выпускники с недостатками зрения смогут сдать ВНО. Фото: УЦОКО

Сегодня министр образования Лилия Гриневич утвердила даты прохождения ВНО-2019. Подписала соответствующий приказ.

Учебный год вошел в активную фазу. Большинство выпускников интересуются содержанием и процедурами внешнего независимого оценивания 2019 года.

Gazeta.ua разобралась с главными нововведениями и елементами.

Что нового

Выпускники учреждений профессионально-технического и высшего образования обязательно будут сдавать ВНО по украинскому языку и математике или истории Украины на выбор. В 2018 для указанной категории лиц обязательным был только украинский язык.

Выпускники с недостатками зрения смогут сдать ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии. Задачи напечатают рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Также 2019 протестуют технологии для лиц с глубокими нарушениями зрения. Использовать компьютерную технику и специальные программные средства для слепых и слабовидящих людей. Апробацию проведут во время дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии.

Выпускники школ

Выпускникам учреждений общего среднего образования результаты ВНО по трем учебным предметам зачислят как результаты государственной итоговой аттестации. Обязательно будут сдавать украинский язык и литературу, математику или историю Украины на выбор, еще один предмет из перечня: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, испанский, немецкий или французский язык.

Дополнительного периода для перерегистрации участников тестирования не будет

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Участники ВНО национальных меньшинств

Как и в прошлые годы, по запросу участников задачи сертификационных работ по истории Украины, математике, биологии, географии, физике и химии будут переведены на крымскотатарском, молдавском, польском, русском, румынском и венгерском языках.

Когда регистрироваться

Регистрировать участников ВНО на 2019 год начнут 5 февраля. Выпускники заведений общего среднего образования будут регистрироваться до 18 марта. Выпускники прошлых лет до 25 марта 2019 года.

Не позднее 30 апреля все зарегистрированные участники получат возможность загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска. На них укажут время и место проведения каждого теста.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего оценивания отдельных категорий лиц, которые не будут иметь возможности зарегистрироваться в основной период, в частности, участников АТО и лиц с неподконтрольных территорий, продлится с 3 по 20 мая. Дополнительного периода для перерегистрации участников тестирования не будет.

Информацию о балах основной сессии тестирования по всем предметам разместят на информационных страницах участников до 25 июня

Когда сдавать ВНО

Основная сессия стартует 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня с тестирования по химии. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, с испанского, немецкого, французского языков - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

Когда сообщат результаты

Информацию о балах основной сессии тестирования по всем предметам разместят на информационных страницах участников до 25 июня 2019 года. Результаты по математике, украинскому языку и литературе и физике будет обещают до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня. По истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

В зарубежных вузах учатся почти 70 тыс. украинских студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла на 186%. Иностранные вузы выбирают не только лучшие выпускники украинских школ, но и те, кто не сдал ВНО.

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05
октября

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