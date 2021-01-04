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понедельник, 04 января 2021 13:08

Вблизи украинской станции в Антарктиде откололся лед высотой 7-этажного дома

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Вблизи украинской станции в Антарктиде откололся лед высотой 7-этажного дома
Ученые вели постоянное наблюдение за ледником, поскольку трещина в месте скола была давно. Фото: Национальный антарктический научный центр

На леднике Woozle Hill откололся кусок льда.

Ледник расположен на острове Галиндез у украинской антарктической станции "Академик Вернадский", сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"В этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина - 5 метров", - написали в сообщении.

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Ученые вели постоянное наблюдение за ледником, поскольку трещина в месте скола была давно.

"Изучение природного льда в Антарктиде - один из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и др. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - сказали в центре.

У острова Южная Джорджия в Атлантике раскололся айсберг А68а. Он является одним из крупнейших в мире, сообщает Science Alert. Причиной раскола стали сильные подводные течения, по которым айсберг развернулся на 180°.

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