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четверг, 17 октября 2019 17:15

В зоопарке показали новое существо под названием "слизь"

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В зоопарке показали новое существо под названием &quot;слизь&quot;
"Слизь" - новое существо в парижском зоопарке Фото: MNHN

Одноклеточный организм желтоватого цвета относится к группе слизевиков.

Похожий на гриб экспонат представили в парижском зоопарке. У него отсутствуют рот, желудок, глаза. Однако он может потреблять и переваривать пищу, сообщает Reuters.

Существо может восстановиться за две мин, если его разрезать пополам. На основании предыдущих попыток он найдет в лабиринте кратчайший путь к выходу.

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"Слизь" - это живое существо, которое относится к одной из загадок природы. Несмотря на отсутствие мозга, это существо способно учиться и осваивать новые навыки, что делает его похожим на представителей царства животных", - рассказал директор Парижского природоведческого музея Бруно Давид.

Организм не имеет нервной системы. Ученые предполагают, что за сложное поведение существа может отвечать неизвестна сигнальная молекула.

Название "Слизь" пошло от научно-фантастического фильма ужасов 1958 года. В нем чужеродная форма жизни съедает все на своем пути в маленьком городке штата Пенсильвания.

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