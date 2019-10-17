В зоопарке показали новое существо под названием "слизь"

"Слизь" - новое существо в парижском зоопарке Фото: MNHN

Одноклеточный организм желтоватого цвета относится к группе слизевиков.

Похожий на гриб экспонат представили в парижском зоопарке. У него отсутствуют рот, желудок, глаза. Однако он может потреблять и переваривать пищу, сообщает Reuters.

Существо может восстановиться за две мин, если его разрезать пополам. На основании предыдущих попыток он найдет в лабиринте кратчайший путь к выходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые смогли оживить мертвый мозг

"Слизь" - это живое существо, которое относится к одной из загадок природы. Несмотря на отсутствие мозга, это существо способно учиться и осваивать новые навыки, что делает его похожим на представителей царства животных", - рассказал директор Парижского природоведческого музея Бруно Давид.

Организм не имеет нервной системы. Ученые предполагают, что за сложное поведение существа может отвечать неизвестна сигнальная молекула.

" Le #blob est difficile à placer dans l'arbre du vivant. (...) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre ", explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous dès samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! 🎉@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) 16 жовтня 2019 р.

Название "Слизь" пошло от научно-фантастического фильма ужасов 1958 года. В нем чужеродная форма жизни съедает все на своем пути в маленьком городке штата Пенсильвания.