В Зеленского заявили, что зарплат $4000 в учителя не будет

В команде Зеленского сказали, что реализация предыдущих заявлений об учительской зарплате в $ 4000 пока неосуществима. Фото: unian.net

В команде президента Владимира Зеленского сказали, что реализация предыдущих заявлений об учительской зарплате в $ 4000 пока неосуществима. А вот 500 долларов будет "неплохо для начала".

"У нас 440 000 учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 - это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить - давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн. Для начала будет неплохо ", - заявил эксперт по вопросам образования команды Зеленского, кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

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Между тем, человек возмутился уровнем заработной платы для молодого педагога.

"А когда у нас сейчас молодой учитель, который приходит в школу, получает 5100 ... Это ненормально? Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней - это вообще не обсуждается", - сказал Бабак.

В начале июля Правительство одобрило реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Об этом сообщили на 5.ua.

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