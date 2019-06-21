В украинском городе схватили птицу с двухметровым размахом крыльев

Возле Сум поймали гигантскую хищную птицу - сипа белоголового, прилетевшую из Крыма.
Птица занесена в Красную книгу. В Украине водится несколько пар этих птиц. Все они живут в Крыму. Неизвестно, как животное оказалась вблизи Сумской области.
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На Сумщине сип белоголовый поел животных местных жителей. Кроме этого, птица нападал на людей. Сейчас животным занимаются зоозащитники. Они отвезли птицу в Киевский зоопарк.
Сип белоголовый - птица семейства ястребиных. Сейчас животное живет в Южной Европе, Северной Африке, Южной и Средней Азии в больших горных системах.
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