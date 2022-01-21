В Украине планируется построить космодром

У нас будет свой космодром. Фото: Корреспондент

Космодром на Украине можно построить на побережье Черного моря.

На границе Одесской и Николаевской областей есть соответствующая территория, говорилось на пресс-конференции участников Объединения инновационно-космических кластеров.

По словам авторов инициативы, раньше реализовать подобны проект было невозможно по соображениям безопасности. Но ситуация изменилась с появлением возвращаемых ступеней ракет-носителей.

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Однако строительство космодрома потребует согласования с Турцией, поскольку существуют риски падения отработанных ступеней ракеты на ее территорию.

В мае о планах построить в Украине свой космодром заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.