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воскресенье, 02 января 2022 00:40

В Турции нашли древнюю военную грамоту из бронзы

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В Турции нашли древнюю военную грамоту из бронзы
В мире найдено 800 таких документов, из них изучено – более 650. Фото: hurriyetdailynews.com

Во время раскопок в Турции археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

Отмечается, что древний наградной знак нашли в античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман.

По информации издания, пластина принадлежала солдату по имени Кальцилий Антик, прослужившему в армии 20 лет. Он также получил римское гражданство и право на брак.

"Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана", – уточнил директор Адыяманского археологического музея Мехмет Алкан.

По его словам, всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, однако большинство из них впоследствии переплавили. На данный момент в мире найдено 800 таких документов, из них изучены – более 650.

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Археологи обнаружили старейший буддийский храм Пакистана.

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