В Турции нашли древнюю военную грамоту из бронзы

В мире найдено 800 таких документов, из них изучено – более 650. Фото: hurriyetdailynews.com

Во время раскопок в Турции археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.



Отмечается, что древний наградной знак нашли в античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман.



По информации издания, пластина принадлежала солдату по имени Кальцилий Антик, прослужившему в армии 20 лет. Он также получил римское гражданство и право на брак.



"Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана", – уточнил директор Адыяманского археологического музея Мехмет Алкан.



По его словам, всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, однако большинство из них впоследствии переплавили. На данный момент в мире найдено 800 таких документов, из них изучены – более 650.

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