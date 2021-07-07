В TikTok станет больше форматов контента

Функция станет доступной в ближайшие недели. Фото: pixabay.com

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать более длинные ролики.

Компания впервые опробовала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам. Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент продолжительностью до 3 мин, говорится в блоге TikTok. Ранее приложение ограничивало продолжительность видео до 1 мин.

"Функция создания более длинных видео подарит авторам полотно для создания новых или расширенных типов контента на TikTok, ведь для некоторых форматов 60 секунд недостаточно. Например, пошаговые инструкции по приготовлению пищи, уроки красоты или образовательные материалы невозможно подать всего за минуту", - заявил менеджер TikTok Дрю Кирчхофф.

Функция станет доступной в ближайшие недели. Приложение автоматически уведомит владельцев аккаунтов о том, что новая опция уже доступна.

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Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения - новую платформу под названием Greenroom. Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке. Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify.