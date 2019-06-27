В США одобрили "женскую виагру"

Препарат для женщин с пониженным либидо одобрили в США Фото: tochkA.net

Препарат является вторым одобренным средством для женщин с пониженным либидо.

Препарат называется бремеланотид. Им хотят лечить отсутствие или потерю сексуального влечения у женщин. Его одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, сообщает LiveScience.

Примерно за 45 минут до секса женщина должны ввести укол себе под кожу живота или бедра. Не рекомендуется принимать более одной дозы в сутки или восьми в месяц.

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До конца не понятно, как препарат влияет на повышение сексуального желания, но он влияет на различные биологические функции. Например, на обмен веществ и прием пищи, пигментацию кожи и регуляцию боли.

"В исследованиях препарата 40% женщин испытывали тошноту. Чаще всего это происходило во время первого введения препарата. 13% были вынуждены избавляться ее с помощью лекарств. Однако 90% женщин, которые испытывали тошноту, оставались в испытаниях лекарств ", - рассказала о эффектах исследования начальник отдела поведенческой медицины в больницах Кливлендского медицинского университета Шерил Кингсберг.

Бремеланотид не стоит использовать людям с неконтролируемым высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями. Если никакого эффекта после восьми недель приема не появляется, препарат необходимо прекратить использовать.

Единственным другим одобренным препаратом для лечения отсутствия сексуального влечения является флибансерин. Он действует на другой мозговой рецептор и частично блокирует выработку в мозге серотонина.