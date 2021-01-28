В семи областях могут ввести дистанционную форму обучения фото: verge.zp.ua

Из-за осложнения погодных условий учебные заведения Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей могут перейти на дистанционную форму обучения. Такую рекомендацию опубликовали на сайте Министерства образования и науки Украины.

Кроме того, всем областным департаментам образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовали принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения учеников и учителей на время ухудшения погоды.

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На платформе "Всеукраинская школа онлайн" разрабатывают дополнительный функционал для учителей, учеников и их родителей при дистанционном обучении.