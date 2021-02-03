В поисковике Google появится новая функция для проверки сайтов

Новая функция убережет пользователей от дезинформации. Фото: pinterest.com

В поисковом сервисе компании Google появилась новая функция About this result.

Она поможет пользователю получить информацию о сайте без перехода по ссылке, сообщает ITC.ua.

"Чтобы увидеть новые информационные окна, нужно нажать на значок в виде трех точек в правом верхнем углу карточки результата. После этого появится небольшой фрагмент статьи", - пишут в сообщении.

В описаниях можно будет найти полную и проверенную источниками информацию из Wikipedia, сказали в Google.

Также в новом окне будут отображаться подробные сведения о результате, в частности о том, является ли это обычным результатом поиска или платной рекламой, использует ли сайт безопасное соединение HTTPS.

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Также в компании отметили, что новая функция сделает поиск более "спокойным" и убережет пользователей от дезинформации.

Новое обновление доступно пока только в бета-версии, однако Google уже приступила к его полномасштабному запуску.

Функция доступна в США на английском языке для пользователей мобильного поиска через Интернет, приложения Google для Android и для пользователей компьютеров.

В смартфонах Apple может появиться уникальная функция. Инсайдеры сообщают о появлении в iPhone 13 сканера отпечатков пальцев под экраном.