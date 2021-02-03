В поисковике Google появится новая функция для проверки сайтов

В поисковом сервисе компании Google появилась новая функция About this result.
Она поможет пользователю получить информацию о сайте без перехода по ссылке, сообщает ITC.ua.
"Чтобы увидеть новые информационные окна, нужно нажать на значок в виде трех точек в правом верхнем углу карточки результата. После этого появится небольшой фрагмент статьи", - пишут в сообщении.
В описаниях можно будет найти полную и проверенную источниками информацию из Wikipedia, сказали в Google.
Также в новом окне будут отображаться подробные сведения о результате, в частности о том, является ли это обычным результатом поиска или платной рекламой, использует ли сайт безопасное соединение HTTPS.
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Также в компании отметили, что новая функция сделает поиск более "спокойным" и убережет пользователей от дезинформации.
Новое обновление доступно пока только в бета-версии, однако Google уже приступила к его полномасштабному запуску.
Функция доступна в США на английском языке для пользователей мобильного поиска через Интернет, приложения Google для Android и для пользователей компьютеров.
В смартфонах Apple может появиться уникальная функция. Инсайдеры сообщают о появлении в iPhone 13 сканера отпечатков пальцев под экраном.
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