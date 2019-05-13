В Одессе открыли один из старейших университетов в Украине

13 мая 1865 в Одессе открыли третий в Украине университет Фото: Студвей

13 мая 1865-го в Одессе учредили Новороссийский университет. Сегодня - национальный университет имени Мечникова.

Один из старейших высших учебных заведений Украины создали на базе Ришельевского лицея в Одессе. Он вместе с Киевским, Харьковским и Львовским университетами определяют перспективы и состояние развития украинского образования, науки и культуры.

Общенациональное влияние ОНУ на образование заключается в том, что значительная часть высших учебных заведений на юге Украины создана на базе факультетов университета. Так, сюда входят Национальный университет "Одесская юридическая академия", Одесский национальный экономический университет, Одесский национальный медицинский университет.

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На сегодня учебный процесс в университете обеспечивают 3 института: институт математики, экономики и механики; институт социальных наук; институт последипломного образования и 10 факультетов. Кроме этого, одесская магистратура является одной из крупнейших в Украине. В ней обучаются более 500 человек. Также научная библиотека при университете - одна из крупнейших и старейших научных библиотек Украины.

Стоит отметить, что 3 из 6 президентов Академии наук Украины работали профессорами ОНУ: академики Д. Заболотный, В. Липский, А. Богомолец. Сейчас в ОНУ работают 5 лауреатов государственных премий, 15 заслуженных работников образования и деятелей науки и техники. В мировом рейтинге ОНУ занимает 48 место среди 75 лучших университетов мира. Имя Ильи Мечникова университету присвоили 1945-го.

Одесский Национальный университет является единственным среди университетов Украины, непрерывно работающий во время немецко-советской войны. Он продолжал работу, даже находясь в эвакуации. Сегодня университет имеет самый высокий - четвертый уровень аккредитации. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Орден Трудового Красного Знамени вручали за большие трудовые заслуги перед СССР и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.