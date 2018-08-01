В космосе нашли радиоактивные молекулы

Астрономы впервые зафиксировали радиоактивные молекулы в космосе. Фото: ESO

Астрономы впервые зафиксировали радиоактивные молекулы в космосе.

С помощью телескопов ALMA и NOEMA ученые обнаружили радиоактивные части изотопа алюминия, сообщили в обсерватории ESO.

Изотоп был рассеян в пространстве в результате столкновения двух звезд, остаток которого известен как объект CK Лисички. Это первое прямое наблюдение радиоактивного алюминия с установленным источником.

Источник излучения зарегистрировала группа исследователей под руководством Томаша Камински из Гарвардского Смитсонианского астрофизического центра в Кембридже.

"Первое наблюдение этого изотопа в звездообразном объекте важны и в более широком контексте химической эволюции Галактики. Впервые прямо отождествлено активный источник радиоактивного нуклида алюминий-26", - говорит Камински.

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По его словам, радиоактивный алюминий-26 распадается с образованием устойчивого изотопа, в процессе чего один из протонов в его ядре превращается в нейтрон. При этом возмущенный ядро ​​испускает фотон очень высокой энергии - гамма-фотон.

Наблюдение радиоактивного изотопа алюминия дают возможность по-новому взглянуть на событие слияния звезд, которое и породило объект CK Лисички.

"Мы наблюдаем сейчас внутренности звезды, триста лет назад разорваны на части во время столкновения", - говорит Камински.

В NASA рассказали о результатах последних наблюдений за карликовой планетой Церера и заявили, что указанный объект - не просто кусок породы, а "живая" планета, на которой протекают сложные геологические процессы с участием воды. В кратерах планеты присутствуют белые пятна, которые оказались водяным льдом, а также залежами соды и других солей. Последнее указывает на то, что вода не просто испаряется и конденсируется, а участвует в геологических процессах.