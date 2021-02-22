В космос отправили собак фото: wikipedia.org

22 февраля 1966 года в СССР запустили биологический спутник "Космос-110". Впервые экипаж состоял из двух собак - Ветерка и Уголька.

Собак посадили на корабль за 6 ч. до старта. Для их размещения в спускаемом аппарате корабля установили 2 отдельные кабины. Основным подопытным животным стал Ветерок, 2-е животное - контрольное.

Основная цель эксперимента - изучение работы организма при воздействии длительного периода невесомости и повышенной радиации.

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Для осуществления длительного полета пришлось разработать несколько новых методик кормления, гигиенических процедур, фиксации собак и измерения их самочувствия.

Тогда приняли решение кормить собак не через специальную кормушку, а искусственным образом - через фистулу в желудке. Разработали специальный гомогенизированный корм. Он попадал в желудок порциями и содержал все необходимое для питания. В его состав входили мясо, картофель, мука, витамины и другие компоненты, а также вода.

Полет спутника "Космос-110" завершили 16 марта 1966 года. Спускаемый аппарат спутника успешно приземлился в указанном районе.

19 февраля 1937 года родился украинский астроном Клим Чурюмов. Он также является первооткрывателем комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова.