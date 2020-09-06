В Германии будут платить деньги за безделье

Ученые хотят узнать, как повлияет на человека отсутствие необходимости зарабатывать на жизнь. Фото: Pixabay

Гамбургская высшая школа изящных искусств назначила стипендию за безделье. Заявку может подать любой, независимо от того, занимается он творчеством или нет.

Ученые хотят узнать, как повлияет на человека отсутствие необходимости зарабатывать на жизнь, пишет DW. Инициатор проекта обещает по 1600 евро трем победителям конкурса, которых выберет жюри.

Кандидатам следует указать, что именно они больше не хотят делать и как долго намерены этим заниматься - ничего не делать? Это может быть радиоведущий, который решит в прямом эфире 5 минут ничего не говорить, или, скажем, менеджер может молча высидеть совещание или автомобилист пересядет на велосипед.

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Инициатор проекта также призывает отказаться от погони за чем-то большим и лучшим. Принцип "выше, быстрее, сильнее", по его мнению, является неэффективным - нужно выйти из спирали стремление к успеху. Ведь если мы хотим жить в обществе, которое потребляет меньше энергии и расходует меньше ресурсов, то это порочная система ценностей.

Другой проект предусматривает, что 120 человек в течение 3-х лет будут получать 1200 евро ежемесячно, независимо от того, есть ли у них потребность. Исследователи хотят понять, как влияет базовый доход на поведение людей и их отношение к жизни. А также может ли это снизить мотивацию к работе или творчестве и в конечном итоге сделать людей менее счастливыми.

Японцы придумали эффективный метод борьбы с нежеланием что-либо делать. Методика носит название "кайдзен" и занимает не больше одной минуты в сутки.