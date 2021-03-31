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В Facebook зьявться новая функция - поможет управлять лентой новостей

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В Facebook зьявться новая функция - поможет управлять лентой новостей
Доступные фильтры будут расположены в верхней части ленты. Фото: pixabay.com

Facebook запускает новую функцию для пользователей. Она поможет контролировать, какие новости будут появляться в ленте.

Можно будет ранжировать сообщения в ленте по хронологии и выбирать приоритетные страницы и друзей, рассказал Facebook в своем блоге.

"Сегодня мы представляем новый инструмент, чтобы предоставить вам больше контроля над тем, чем вы делитесь в ленте новостей и управлять тем, кто может комментировать ваши общедоступные публикации", - пишут в сообщении.

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Доступные фильтры будут расположены в верхней части ленты. Например, выбрав "последнее", пользователи могут увидеть новейшие по времени сообщения.

Также можно ранжировать новости так, чтобы первыми появлялись приоритетные публикации 30 друзей и избранных страниц и управлять тем, кто комментирует публикации.

Новая панель доступна уже для пользователей Android, в ближайшее время появится на iOS.

Facebook расширил блок "Почему я это вижу?". Появится больше данных о том, почему предлагается та или иная информация в их ленте.

YouTube может прекратить отображать количество дизлайкив для пользователей. Компания начала тестировать функцию по просьбе создателей видео.

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