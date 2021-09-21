В чем секрет успеха камер iPhone

Apple тщательно относится к контролю качества гаджетов

14 сентября — альтернатива Новому году для любителей гаджетов. На ежегодной презентации Apple яблочный производитель продемонстрировал iPhone 13. Самый мощный процессор на рынке, увеличенный аккумулятор, уменьшенный вырез фронталки и зарядка на 25 Вт — это только часть фишек последней линейки. Камеры также демонстрируют отменные показатели. Компания Apple всегда славилась качеством фото- и видеосъемки. Объективы этого производителя считаются лучшими, а небольшой телефон часто рассматривают как реальную альтернативу профессиональному оборудованию. Успех камер айфонов объясняется сразу несколькими причинами.

Повышенное качество сборки

Американский производитель тщательно относится к контролю качества гаджетов. При покупке iPhone клиенты знают, что все комплектующие хорошо налажены и работают точно так, как надо. Вероятность брака минимальная, благодаря чему каждое устройство функционирует на наивысшем уровне.

Топовый процессор — топовые фотографии

Apple предлагают пользователям лучшие процессоры. Характеристики каждого нового поколения чипсетов становятся лучше и лучше, достигая немыслимых показателей. При этом процессор отвечает абсолютно за все аспекты функционирования мобильного устройства, включая и камеру.

Новаторский подход к съемке

По словам Джона МакКормика, главы отдела создания камер Apple, сейчас яблочные гаджеты направлены на развитие технологии HDR с целью создания контента. Фон, передний план, нос, одежда, небо, трава — элементы обрабатываются отдельно друг от друга, что позволяет добиться максимальной детализации.

Другие достоинства камер айфонов

Среди прочих преимуществ съемки с помощью iPhone выделяют:

• широкий набор настроек и пресетов;

• поддержку новаторских форматов, включая Dolby Vision HDR;

• наличие LIDAR (в последней линейке датчики будут во всех версиях смартфонов);

• отменный фокус даже при слабом освещении;

• автоматическую оптимизацию цвета и насыщенности и пр.