В чем секрет успеха камер iPhone

14 сентября — альтернатива Новому году для любителей гаджетов. На ежегодной презентации Apple яблочный производитель продемонстрировал iPhone 13. Самый мощный процессор на рынке, увеличенный аккумулятор, уменьшенный вырез фронталки и зарядка на 25 Вт — это только часть фишек последней линейки. Камеры также демонстрируют отменные показатели. Компания Apple всегда славилась качеством фото- и видеосъемки. Объективы этого производителя считаются лучшими, а небольшой телефон часто рассматривают как реальную альтернативу профессиональному оборудованию. Успех камер айфонов объясняется сразу несколькими причинами.
Повышенное качество сборки
Американский производитель тщательно относится к контролю качества гаджетов. При покупке iPhone клиенты знают, что все комплектующие хорошо налажены и работают точно так, как надо. Вероятность брака минимальная, благодаря чему каждое устройство функционирует на наивысшем уровне.
Топовый процессор — топовые фотографии
Apple предлагают пользователям лучшие процессоры. Характеристики каждого нового поколения чипсетов становятся лучше и лучше, достигая немыслимых показателей. При этом процессор отвечает абсолютно за все аспекты функционирования мобильного устройства, включая и камеру.
Новаторский подход к съемке
По словам Джона МакКормика, главы отдела создания камер Apple, сейчас яблочные гаджеты направлены на развитие технологии HDR с целью создания контента. Фон, передний план, нос, одежда, небо, трава — элементы обрабатываются отдельно друг от друга, что позволяет добиться максимальной детализации.
Другие достоинства камер айфонов
Среди прочих преимуществ съемки с помощью iPhone выделяют:
• широкий набор настроек и пресетов;
• поддержку новаторских форматов, включая Dolby Vision HDR;
• наличие LIDAR (в последней линейке датчики будут во всех версиях смартфонов);
• отменный фокус даже при слабом освещении;
• автоматическую оптимизацию цвета и насыщенности и пр.
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