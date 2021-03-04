В чехле или без: зачем смартфону дополнительная защита

Зачем покупать чехол на смартфон?

Споры о том, нужен ли смартфону чехол, не утихают много лет. Кто-то считает, что прочность материалов, из которых изготовлены современные девайсы, достаточно высока, поэтому можно обойтись и без дополнительных аксессуаров. Другие возражают: даже на самых надежных стеклах и металлических корпусах без защиты появляются микротрещины.

Решив раз и навсегда разобраться в вопросе целесообразности чехлов для смартфонов, мы отправились в магазин мобильных аксессуаров eCase.

Аргументы против чехлов

Противники защитного аксессуара привели несколько доводов, каждый из которых имеет резон.

● Удобство. Пользоваться смартфоном без чехла удобнее – он надежно удерживается в руке и вероятность выскальзывания снижается.

● Толщина. Для многих это важный показатель: современный девайс должен быть тонким и стильным – таким, каким его задумал и спроектировал производитель.

● Статусность. Смартфон крутого бренда без чехла – аксессуар, свидетельствующий о вкусе, достатке и престиже владельца. Это как часы или стильная сумка.

● Современные материалы. Бюджетники средней категории и флагманы изготавливаются из закаленного стекла и металла, а экран обычно закрывает противоударное стекло Gorilla Glass. Чтобы пробить такую защиту, надо постараться и если аккуратно пользоваться девайсом, он долгое время будет как новенький.

Преимущества чехла

Зачем покупать чехол на смартфон?

Необходимый аксессуар. Качественные чехлы на Samsung, Apple или Huawei – обязательный элемент даже для флагманов.

"Паутине - нет". Стекла смартфонов действительно устойчивы к царапинам и ударам. Но вспомните, как часто вы случайно "скоблили" экран ключами и сколько раз он падал у вас на асфальт? В кармане, сумке или на столе аппарат проводит большую часть времени. Именно там он "находит" мелкие царапины и рискует упасть с небольшой высоты на торец стеклянного экрана. Результатом этой неприятности станет "паутинка", и когда по всему экрану расползаются трещины, пользоваться смартфоном уже неудобно. При этом стекло остается на месте, но вряд ли вам от этого легче.

Идеальный внешний вид. Чехол – необходимая деталь для любого смартфона. Если вы от него отказываетесь, будьте готовы, что через пару лет корпус аппарата сотрется и даже самый крутой флагман будет выглядеть непрезентабельно.