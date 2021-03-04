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четверг, 04 марта 2021 15:02

В чехле или без: зачем смартфону дополнительная защита

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  Зачем покупать чехол на смартфон?
Зачем покупать чехол на смартфон?

Споры о том, нужен ли смартфону чехол, не утихают много лет. Кто-то считает, что прочность материалов, из которых изготовлены современные девайсы, достаточно высока, поэтому можно обойтись и без дополнительных аксессуаров. Другие возражают: даже на самых надежных стеклах и металлических корпусах без защиты появляются микротрещины.

Решив раз и навсегда разобраться в вопросе целесообразности чехлов для смартфонов, мы отправились в магазин мобильных аксессуаров eCase.

Аргументы против чехлов

Противники защитного аксессуара привели несколько доводов, каждый из которых имеет резон.

Удобство. Пользоваться смартфоном без чехла удобнее – он надежно удерживается в руке и вероятность выскальзывания снижается.
Толщина. Для многих это важный показатель: современный девайс должен быть тонким и стильным – таким, каким его задумал и спроектировал производитель.
Статусность. Смартфон крутого бренда без чехла – аксессуар, свидетельствующий о вкусе, достатке и престиже владельца. Это как часы или стильная сумка.
Современные материалы. Бюджетники средней категории и флагманы изготавливаются из закаленного стекла и металла, а экран обычно закрывает противоударное стекло Gorilla Glass. Чтобы пробить такую защиту, надо постараться и если аккуратно пользоваться девайсом, он долгое время будет как новенький.

Преимущества чехла

  Зачем покупать чехол на смартфон?
Зачем покупать чехол на смартфон?

Необходимый аксессуар. Качественные чехлы на Samsung, Apple или Huawei – обязательный элемент даже для флагманов.

"Паутине - нет". Стекла смартфонов действительно устойчивы к царапинам и ударам. Но вспомните, как часто вы случайно "скоблили" экран ключами и сколько раз он падал у вас на асфальт? В кармане, сумке или на столе аппарат проводит большую часть времени. Именно там он "находит" мелкие царапины и рискует упасть с небольшой высоты на торец стеклянного экрана. Результатом этой неприятности станет "паутинка", и когда по всему экрану расползаются трещины, пользоваться смартфоном уже неудобно. При этом стекло остается на месте, но вряд ли вам от этого легче.

Идеальный внешний вид. Чехол – необходимая деталь для любого смартфона. Если вы от него отказываетесь, будьте готовы, что через пару лет корпус аппарата сотрется и даже самый крутой флагман будет выглядеть непрезентабельно.

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04
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