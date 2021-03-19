Увидели первое солнечное затмение фото: prm.ua

19 марта 721 года до н. э. впервые описали солнечное затмение, которое увидели в Вавилоне. Соответствующую информацию нашли на клинописных табличках вавилонцев.

Еще астрономы и математики древнего Египта, Вавилона и Китая могли предусмотреть лунные и солнечные затмения и разработать определенные ритуалы и правила поведения во время них.

Вавилоняне могли предвидеть движение Солнца и Луны. Для того чтобы определить будущее положение небесных тел, использовали геометрию и математические расчеты.

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Будущим поколениям знания передавали через записи, которые делали на специальных табличках.

Солнечные затмения происходят в новолуние. В этот период Луна, двигаясь вокруг Земли, оказывается между Солнцем и Землей и полностью или частично заслоняет светило. Поэтому видимые размеры Солнца и Луны почти одинаковы, около 1/2˚, и Луна может закрыть собой Солнце.

Первое полное лунное затмение зафиксировали в древнекитайских летописях. С помощью расчетов удалось вычислить, что оно произошло 29 января 1136 года до н. е.