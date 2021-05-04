Устройства Apple смогут измерять уровень алкоголя и сахара в крови

Датчики будут вмонтированы в устройство. Фото: pixabay.com

В новых Apple Watch могут появиться датчики для измерения давления, уровня сахара и алкоголя в крови человека.

В недавних документах британская медицинская технологическая компания Rockley Photonics назвала Apple своим "крупнейшим клиентом", пишет Daily Mail.

Датчики будут вмонтированы в устройство и считывать показатели организма на запястье.

Продукты Rockley Photonics отслеживают различные функции здоровья с помощью инфракрасного излучения, в частности температуру тела, артериальное давление и уровень глюкозы, алкоголя и кислорода в крови.

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"Мы обращаемся к видимому диапазону и расширяем его до инфракрасного диапазона, для большей точности, с помощью лазерной технологии. Это открывает целый ряд возможностей", - сказал генеральный директор Rockley Эндрю Рикман.

Мини-спектрометр может обнаруживать в крови глюкозу, мочевину, лактат и другие химические биомаркеры, которые являются индикаторами заболеваний.

Apple Watch 6 выпустили осенью. Они имели датчик, который считывает уровень кислорода в крови за 15 с, измеряя цвет крови, протекающей в теле пользователя. Кислород крови обычно используется как мера физического состояния и здоровья сердца. Он отражает, насколько хорошо красные кровяные тельца переносят кислород телом.