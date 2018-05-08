Установили, почему женщины снимают обручальные кольца во время собеседования

29% замужних женщин считают, что кольцо может привести к дискриминации. Фото: allezloto.pl

Треть женщин снимают обручальные кольца во время собеседования.

Опрос провела американская компания Credit Angel, пишет "Новое время".

Барышни боятся, что из-за семейного статуса они будут иметь меньше шансов получить желанную должность. Также женщины беспокоятся, что работодателю могут не понравиться детали их семейной жизни.

29% замужних женщин считают, что обручальное кольцо или кольцо с помолвки может привести к дискриминации. Работодатель будет понимать, что в ближайшем будущем женщина может освободиться в связи с беременностью и родами.

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Кроме того, 59% работодателей считают, что во время собеседования женщинам необходимо раскрывать информацию беременность. 46% работодателей считают приемлемым спросить у женщины, есть ли у нее маленькие дети, свидетельствует опрос Credit Angel.

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