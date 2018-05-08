Установили, почему женщины снимают обручальные кольца во время собеседования

 
Ексклюзивы
1/5
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2691
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 4086
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1251
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 945
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5454
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10485
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1629
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1584
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 783
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 648
Фото
Все фото
5
8
8
10
10
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Показали, как должен выглядеть класс &quot;новой украинской школы&quot;
Показали, как должен выглядеть класс "новой украинской школы"
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Празднуют День поэзии: подборка стихов украинских классиков
Празднуют День поэзии: подборка стихов украинских классиков
&quot;Счастье без ума - мешок дырявый&quot;: 10 поговорок о счастье
"Счастье без ума - мешок дырявый": 10 поговорок о счастье
Видео
Все видео
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Конкурент Илона Маска сегодня запускает космическую ракету
Конкурент Илона Маска сегодня запускает космическую ракету
Ученые опубликовали необычайно красивую карту Млечного пути
Ученые опубликовали необычайно красивую карту Млечного пути
Показали невероятный "снегопад" на поверхности кометы
Показали невероятный "снегопад" на поверхности кометы
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10485
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1629
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6165
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6237
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2592
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 07:25

Установили, почему женщины снимают обручальные кольца во время собеседования

  Комментировать
Установили, почему женщины снимают обручальные кольца во время собеседования
29% замужних женщин считают, что кольцо может привести к дискриминации. Фото: allezloto.pl

Треть женщин снимают обручальные кольца во время собеседования.

Опрос провела американская компания Credit Angel, пишет "Новое время".

Барышни боятся, что из-за семейного статуса они будут иметь меньше шансов получить желанную должность. Также женщины беспокоятся, что работодателю могут не понравиться детали их семейной жизни.

29% замужних женщин считают, что обручальное кольцо или кольцо с помолвки может привести к дискриминации. Работодатель будет понимать, что в ближайшем будущем женщина может освободиться в связи с беременностью и родами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали секрет счастливого брака

Кроме того, 59% работодателей считают, что во время собеседования женщинам необходимо раскрывать информацию беременность. 46% работодателей считают приемлемым спросить у женщины, есть ли у нее маленькие дети, свидетельствует опрос Credit Angel.

Социальная сеть для знакомств Badoo обнаружила наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару. Наибольший интерес у мужчин вызывают женщины-парикмахеры. Самые среди женщин - мужчины-повара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Установили, почему женщины снимают обручальные кольца во время собеседования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 74309
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 53677
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
84
 Просмотров: 53014
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 39347
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 30830
Наука+Образование
Ученые нашли новое лекарство от облысения
Ученые нашли новое лекарство от облысения Просмотров: 666
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
 Просмотров: 441
Нашли способ, который поможет запоминать сны
Нашли способ, который поможет запоминать сны 2 Просмотров: 1530
"Это худшее, что могли придумать" - утвердили новые правила зачисления детей в первый класс
"Это худшее, что могли придумать" - утвердили новые правила зачисления детей в первый класс Просмотров: 1692
Начался дополнительный период регистрации на ВНО
Начался дополнительный период регистрации на ВНО Просмотров: 45
Больше всего комментируют
139
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
12
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 1844
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua