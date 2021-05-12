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среда, 12 мая 2021 13:42

Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более двух часов

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12 мая 1926 года норвежский полярный путешественник-исследователь Руаль Амундсен и итальянский исследователь Умберто Нобиле осуществили полет на дирижабле "Норвегия" над Северным полюсом.

Автор: wikipedia.org
  Два исследователя сделали полет на дирижабле
Два исследователя сделали полет на дирижабле

Дирижабль имел объем 19 тыс. куб. м. В то время это был самый совершенный воздушный корабль полужесткой системы. Корпус получил более обтекаемую форму, что давало меньший коэффициент лобового сопротивления, чем у модели Т-34. В длинной стеклянной гондоле могли находиться 20 пассажиров. Установили три двигателя Mb.IVa мощностью по 250 л. с.

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На дирижабле "Норвегия" под командованием Руаля Амундсена и Линкольна Элсуорта в экспедиции на Северный полюс участвовал Умберто Нобиле.

10 апреля под командованием Нобиле дирижабль вылетел из Рима в Экберг. Сделав дополнительные остановки в Гатчине и Вадсе, отправился в Шпицберген. Оттуда 11 мая дирижабль стартовал к Северному полюсу и достиг его 12 мая. Экипаж провел над полюсом 2,5 ч., обследовал территорию с воздуха. Затем дирижабль направился на Аляску. Там его разобрали и на транспортном судне доставили в Италию.

9 мая 1962 года состоялся первый полет в США вертолета-крана S-64, который создал авиаконструктор украинского происхождения Игорь Сикорский. Это тяжелое транспортное средство. Прототипом вертолета-крана стал опытный вертолет Сикорского S-60, имеющий поршневые двигатели.

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Дата
12
мая

Уникальный полет над Северным полюсом продолжался более двух часов

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