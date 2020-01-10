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пятница, 10 января 2020 11:25

Украинский завод изобрел корм нового типа

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Маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре разработал новый продукт для животноводства – высокопротеиновый подсолнечный концентрат. Разработчики считают, что такой концентрат вытеснит с рынка соевый шрот, содержащий ГМО.

  Маслоэкстракционный завод "Потоки" разработал новый высокопротеиновый подсолнечный концентрат
Маслоэкстракционный завод "Потоки" разработал новый высокопротеиновый подсолнечный концентрат

Шрот – это остаток из семян после отжима масла, который используется для корма скота. Обычно его получают из подсолнечника. Такой шрот содержит 32–38% протеинов, тогда как в генномодифицированном соевом шроте содержание протеинов в среднем составляет 48%.

На заводе "Потоки" решили изменить ситуацию и нашли способ извлечь из подсолнечника концентрат с содержанием протеинов от 48% до 52%. Для этого специально для "Потоков" была разработана технология, которая не применяется больше нигде в мире. Новый продукт сможет обеспечить более здоровое и сбалансированное питание для животных, которое не вредило бы их здоровью, и, соответственно, не наносило вреда человеку.

"Мы понимали, что изготовленный по старой технологии шрот имеет пониженное содержание необходимых для корма веществ, а почти вся соя, которая выращивается в Украине, является генномодифицированной. Поэтому мы изобрели по сути уникальный в мире генетически чистый продукт, содержащий до 52% белка", – рассказал директор ООО "Потоки" Евгений Яровой.

Чтобы убедиться в практичности собственной разработки, менеджмент предприятия совместно с украинскими специалистами провел ряд собственных исследований на базе экспериментальных курятников. Результаты эксперимента оказались положительными – прирост кур, которым соевый шрот заменили высокопротеиновым концентратом, составил от 7–8%. Продукцию планируют продавать под ТМ PROGLOT.

Преимущество высокопротеинового подсолнечного концентрата по сравнению с обычным подсолнечным шротом также заключается в том, что благодаря большей насыщенности протеином животные тратят меньше энергии при переваривании такого продукта. Это делает разницу между двумя типами кормов еще более значимой в пользу продукции ТМ PROGLOT.

Интеграция с рынком ЕС

Как известно, в 2022 году многие страны ЕС полностью откажутся от ГМО-продукции, поэтому завод уже готовится к экспансии в Европу. А именно – голландский институт Schothorst Feed Research проведет собственный анализ продукции PROGLOT, а норвежская Nofima лицензирует рецептуру для кормления рыб. Таким образом, завод "Потоки" сможет стать первым украинским предприятием по экспорту кормов без ГМО для агросектора ЕС.

  Маслоэкстракционный завод "Потоки" разработал новый высокопротеиновый подсолнечный концентрат
Маслоэкстракционный завод "Потоки" разработал новый высокопротеиновый подсолнечный концентрат

Завод "Потоки" был основан в 2016 году. Строительство завершилось в начале 2019 года.

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