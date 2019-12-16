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понедельник, 16 декабря 2019 12:07

Украинский стартап выиграл $ 100 тыс на международной выставке

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Украинский стартап выиграл $ 100 тыс на международной выставке
Украинский стартап BIOsens выиграл $ 100 тыс на выставке в Дубае Фото: inventure.com.ua

Украинский стартап BIOsens получил грант на $ 100 тыс. на международной выставке Expo 2020 в Дубае.

BIOsens - это мобильное устройство для быстрой диагностики наличия в агропродукции микотоксинов - веществ, вырабатываемых плесневыми грибками, сообщает ЛИГА.Tech.

Сенсоры устройства могут в полевых условиях определить на ранней стадии заражения в кукурузе, пшенице, арахисе, кормах и тому подобное.

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"Исследуемый образец нужно засыпать в картридж, вставить в BIOsens, результат появится в мобильном приложении. Анализ занимает 25 мин и стоит дешевле, чем лабораторные исследования ", - рассказывает основатель проекта Андрей Карпюк.

В прошлом году BIOsens стал победителем программы "Климатические Инновационные Ваучеры" от ЕБРР и ЕС, которое в Украине внедряет Greencubator.

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