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четверг, 13 августа 2020 13:48

Украинские ученые участвуют в международном термоядерном проекте

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На юге Франции в Кадараше начали собирать токамак ITER - Intrenational Thermonuclear Experimental Reactor. Этот проект предусматривает строительство, испытание и использование международного экспериментального термоядерного реактора. В нем принимают участие и украинские ученые.

  Вице-президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний и директор Института физики плазмы, член-корреспондент НАН Украины Игорь Гаркуша на заседании Комитета представителей Национальной академии наук и экспертов Eurofusion. Договорились о присоединении Украины к Eurofusion и обсудили направления сотрудничества
Вице-президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний и директор Института физики плазмы, член-корреспондент НАН Украины Игорь Гаркуша на заседании Комитета представителей Национальной академии наук и экспертов Eurofusion. Договорились о присоединении Украины к Eurofusion и обсудили направления сотрудничества

В мире существуют десятки меньших устройств управляемого термоядерного синтеза такого типа. Но этот - должен превзойти их по всем показателям. Энергия, которую мы получаем от Солнца, высвобождается в результате термоядерных реакций. Токамаки являются одними из самых перспективных устройств для осуществления подобных реакций в земных условиях. Они не создают опасных отходов, а топливные ресурсы из изотопов водорода для них практически неограничены.

За 70 лет от начала создания эти устройства усовершенствовались. И в ITER полученная энергия достигнет значительно более высокой отметки 500 МВт, что в 10 раз превысит энергию, затраченную на нагревание плазмы.

Новый токамак можно поставить в один ряд с такими амбициозными техническими достижениями, как космические корабли, или Большой адронный коллайдер. Вес ITER будет составлять 23 тыс. т, высота 60 м. Состоять он будет из миллионов компонентов, доставленных из трех континентов. Крупнейший в мире магнит будет весить тысячу тонн, его поле способно поднять авианосец. Громоздкие компоненты должны быть установлены с точностью 1-2 мм.

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Кроме прямой цели подобные проекты открывают путь к новым материалам и технологиям, используемым широко за пределами термоядерной энергетики. Предполагается, что новый токамак заработает в 2025 году.

Украина не является членом международного проекту ITER. Но наши физики принимают в нем участие через сотрудничество с европейскими коллегами. Потому с 2017 года Украина является полноправным членом Европейской физической сообщества с термоядерных исследований - Eurofusion.

  Чертежи токамака ITER со вспомогательными системами, который начали собирать во Франции
Чертежи токамака ITER со вспомогательными системами, который начали собирать во Франции

"История ITER началась в середине 80 годов прошлого века. Кроме решения научных и инженерных проблем необходимо было реагировать на изменение политических настроений по отношению к термоядерному синтезу в различных государствах. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Даже для самых богатых государств - это большая сумма. Эта работа объединила усилия 35 стран. Среди широкого круга задач на первый план с увеличением мощности реактора выходит проблема повышения прочности внутренней стенки реактора, контактирующей с густой и горячей плазмой. Украинские физики ведут активные исследования в этом направлении. Также работают над усовершенствованием диагностик и разработкой теоретических моделей плазменных процессов.

Построение промышленного термоядерного реактора оказалось гораздо сложнее, чем это виделось изначально. Однако преодолена большая часть пути, и этот проект приблизит нас к новому мощному и экологичному источнику энергии", - говорит академик НАН Украины Анатолий Загородний.

Ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины принимают участие в международном эксперименте CUPID-Mo. Такие исследования важны для выяснения ключевой проблемы космологии: почему в начале образования Вселенной количество материи превышало количество антиматерии.

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