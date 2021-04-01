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четверг, 01 апреля 2021 13:00

Украинские физики присоединились к открытию новой элементарной частицы - оддерона

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Физики-экспериментаторы подтвердили существование нового состояния материи в виде частицы, называется оддероном.

Коллаборация ученых TOTEM, работающие на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям CERN в Швейцарии совместно с коллаборацией DØ на бывшем коллайдере Tevatron - Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в США - объявили об открытии оддерона. Это - связанное состояние трех фундаментальных частиц, называемых глюонами. Его существование было предсказано около 50 лет назад, но он оставался неуловимым для физиков.

Автор: Фото: M. Brice/CERN-PHOTO-201609-210-5
  Часть установки TOTEM в туннеле Большого адронного коллайдера
Часть установки TOTEM в туннеле Большого адронного коллайдера

Речь о до сих пор неизвестном состоянии глюонов. Эти частицы считаются переносчиками сильных взаимодействий, их изучает отдельная дисциплина: квантовая хромодинамика. В теории квантовой хромодинамики глюоны считаются переносчиками сильных взаимодействий, имеют "цветной заряд" и могут образовывать связанные состояния. Существование такого состояния было предсказано в 1973 году, на самых началах развития этой дисциплины.

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На протяжении многих лет были многочисленные неудачные попытки экспериментально обнаружить оддерон. В последнем исследовании, что привело к открытию оддерона, участвовали сотни физиков по всему миру, в том числе и группа ученых с Украины, которые специализируются на исследованиях физики высоких энергий: доктор физико-математических наук, профессор Владимир Аушев, кандидат физико-математических наук, основатель Cyber Unit Technologies Егор Аушев, кандидат физико-математических наук Ольга Гогота. Они соавторы научной статьи по этому открытию, которую совместно опубликовали CERN и Fermilab.

На протяжении многих лет были многочисленные неудачные попытки экспериментально обнаружить оддерон

Ученые проанализировали данные, полученные во время экспериментов на двух коллайдерах, а именно – сравнили данные столкновений протонов с протонами, полученные на Большом адронном коллайдере в CERN, с данными столкновений протонов с антипротонами, полученными на коллайдере Tevatron в Fermilab.

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В этих столкновениях могут рождаться неизвестные ранее частицы, но непосредственно наблюдать их невозможно из-за их малых размеров и короткое время жизни. Вывод о существовании новых частиц делают по косвенным эффектам с фиксированной малой вероятностью ошибки.

По современным представлениям, адроны взаимодействуют, обмениваясь двумя виртуальными частицами – помероном и оддероном. Померон дает один и тот же вклад в интенсивности взаимодействий как протонов с протонами, так и протонов с антипротонами, тогда как взносы от оддерона являются противоположными. Существование померона было экспериментальным фактом, в отличие от оддерона, который до сих пор оставался теоретическим предвидением, сделанным в 1973 году французским физиком румынского происхождения профессором Басарабом Николеску - сегодня почетный президент Международного Центра междисциплинарных исследований в Париже.

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Недавний анализ, проведенный в CERN и Fermilab, показал, что наборы данных протон-протонных и протон-антипротонных столкновений сильно различаются. Это свидетельствует о вкладе оддерона и означает его экспериментальное открытие.

Открытие является существенным вкладом в понимание фундаментальных сил природы

Стоит заметить, что результаты измерений были впервые интерпретированы как наблюдение оддеронних эффектов в работах Басараба Ніколеску и Евгения Мартынова, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела физики высоких плотностей энергии Института теоретической физики им. М.Боголюбова НАН Украины. Модель, предложенная и развитая ими, является сегодня единственной, последовательно описывающей данные эксперимента, не нарушая известных физических принципов сильных взаимодействий.

Совершенное при участии украинских ученых открытие является существенным вкладом в понимание фундаментальных сил природы.

CERN - Европейская организация по ядерным исследованиям, международный исследовательский центр европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В ней работают около 2500 человек со всего мира.

Большой адронный коллайдер расположен в туннеле длиной около 27 км на глубине 100 м. В экспериментах принимают участие более 10 тыс. ученых из почти 100 стран мира.

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