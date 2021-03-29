Украинская наука оказалась на грани коллапса - ИГ "Першого грудня"

Интеллектуалы призывают власти изменить отношение к науке. Фото: goodreads.com

Интеллектуалы из Инициативной группы "Первого декабря" назвали тревожной ситуацию в сфере управления наукой в ​​Украине. Об этом говорится в обнародованном обращении.

"Науку, как и культуру, все еще трактуют как не заслуживающую внимания "надстройку", которая только поглощает средства, а потому должна финансироваться по остаточному принципу. Все это, вкупе с другими проблемами в сфере культуры, свидетельствует о системном обесценивании в нашем государстве культурной и интеллектуальной сфер", - отмечают Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

В современном обществе знаний наука и академическая сфера являются не роскошью для "богатых", а необходимостью, - подчеркивается в тексте. - Выживут те общества, которые имеют более качественные знания, лучшие технологии, качественное образование, большее доверие общества к знаниям и компетенциям.

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Одной из главных проблем нынешней науки названо то, что "ею на государственном уровне часто руководят непрофессиональные чиновники". Вот почему Инициативная группа "Первого декабря" поддержала призывы ученых к власти осуществлять все необходимые шаги, опираясь на сложившееся экспертное мнение самих ученых:

"Мы считаем жизненно необходимым для украинской науки не только изменить принцип финансирования и проведения прозрачных процедур принятия решений, но и воплотить - не на словах, а на деле - принцип автономии университетов. И власть, и все мы должны помнить: без современных качественных университетов и без мощной научной системы демократическая европейская Украина с огражденными границами и высоким уровнем жизни граждан невозможна".

Полный текст обращения с приложениями размещен на сайте инициативной группы "Первого декабря".

Инициативная группа "Первого декабря" - объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины интеллектуалами и общественными деятелями. В основу программных документов заложена декларация, содержащая базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия свободного человека, которая воспроизводит жизненные ориентиры для общества. Мероприятия инициативной группы "Первого декабря" проходят в виде Национального круглых столов, которые собирают ведущих экспертов, журналистов, правозащитников, экономистов, историков и общественных деятелей.