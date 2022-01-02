Украинская космическая компания получила новый контракт

Государственное предприятие "Южмаш" расположено в Днепре и занимается производством космической техники. Фото: Pixabay

Государственное предприятие "Южмаш" расположено в Днепре и занимается производством космической техники. Например, спутники и ракеты-носители. Также "Южмаш" имеет контракты с иностранными корпорациями.

Украинское предприятие "Южмаш" имеет давний контракт на производство "основной конструкции первой ступени" для ракеты компании Northrop Grumman Antares. Этот двухступенчатый носитель среднего класса используется для отправки грузов на Международную космическую станцию. Что ж, теперь стало известно, что контракт с "Южмашем" был продлен и предприятие изготовит по меньшей мере две "конструкции первой ступени".

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"Следует отметить, что ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA. Теперь ожидания позади, наш заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт", - сказано в сообщении.

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