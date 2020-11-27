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пятница, 27 ноября 2020 14:30

Украинцы выбирают украиноязычную литературу - обнародовали результаты исследования

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Украинцы выбирают украиноязычную литературу - обнародовали результаты исследования


Впервые за время независимости Украины читатели выбирают украиноязычную литературу. Самый популярный жанр для Украинской есть классика.
Исследование провела компания Info Sapiens в сентябре этого года по заказу Украинского института книги. В нем принимали участие почти 4 тыс. человек, а именно: 2 тыс. 100 взрослых и 1 тыс. 800 детей.

Результаты исследования показали, что впервые за время независимости Украины читатели предпочитают украиноязычным книгам: 32% читают на украинском, а 27% - на русском. Также известно, что 8% взрослых и 13% детей читают книги каждый день. А мажет половина украинский покупали печатную продукцию хотя бы один раз в этом году.
Во время карантина 23% детей начали читать чаще, а 16% наоборот - реже. В ходе опроса выяснилось, что большая часть детей читает принудительно, таких 57%.

Опыт показал, что женщины читают чаще чем мужчины. Самыми популярными жанрами для взрослых украинском есть классика. Ее читает 20% опрошенных людей. Далее в рейтинге детективы 18%, любовные романы 16%, книги по психологии и саморазвитию, фантастика, современные романы - 15%. А вот научные и научно-популярные издания украинцы читают меньше - 14%, а профессиональную и бизнес-литературу - 12%.

"Это исследование чтения - самый масштабный за последнее время, ведь охватило практически все возрастные группы. Мы включили не только массовые опросы, но и фокус-группы. Кроме того, это исследование логически продолжил The Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, следовательно, наконец мы можем говорить о том, что читательские привычки Украинский за этот период изменились ", - говорит организатор исследования Ирина Батуревич.

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Самым приоритетным каналом коммуникации для Украинской остается телевидение.
Как и 2018, в 2020 году украинцы в возрасте 15-59 лет чаще всего смотрят ТВ и читают сообщения в социальных сетях - 48% и 40% соответственно делают это ежедневно, сообщили в социологическом исследовании, опубликованном Украинским институтом книги.

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